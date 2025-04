Michele Budetta nominato amministratore delegato di Rina Consulting

Il consiglio di amministrazione di Rina Consulting, società di consulenza ingegneristica del gruppo Rina, ha nominato Michele Budetta amministratore delegato. Budetta, laureato in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, ha ricoperto incarichi prima all'organizzazione mondiale per il commercio, in Ansaldo Energia, Finmeccanica, AnsaldoBreda e da ultimo in Hitachi Rail, dove è stato executive director.

Rina Consulting è riconosciuta come uno dei principali operatori nei settori dell'energia, delle infrastrutture e della mobilità ed opera in 48 paesi nel mondo. La società sviluppa un fatturato di oltre 500 milioni di euro, pari a circa il 56% del totale del gruppo. Nello scorso anno la società ha registrato un aumento dei ricavi del 15% rispetto all'anno precedente.

"Accogliamo Michele Budetta nel Gruppo con grande entusiasmo, certi che la sua esperienza e visione rappresenteranno un valore aggiunto per l'azienda", afferma Carlo Luzzato, amministratore delegato e direttore generale di Rina. "Rina Consulting - aggiunge - sta vivendo una forte crescita che proseguirà lungo le direttrici tracciate nel nostro piano strategico. Ringraziamo Alberto Cavaggioni per aver contribuito alla crescita di Rina Consulting in questi ultimi due anni".

"Ringrazio il management e gli azionisti di Rina per la fiducia e inizio con grande motivazione e determinazione questa nuova avventura con la squadra di Rina Consulting", afferma Michele Budetta. "Ho già avuto modo - aggiunge - di apprezzare le competenze trasversali e il know-how approfondito ed estremamente diversificato delle colleghe e dei colleghi, che considero il vero valore aggiunto di questo gruppo".