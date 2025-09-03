M&G, utile operativo semestre e 378 milioni, salgono flussi

Il gruppo di investimenti britannico M&G, guidato dall'italiano Andrea Rossi, ha chiuso il semestre con un utile operativo rettificato ante imposte pari a 378 milioni di sterline contro i 375 milioni dello stesso periodo 2024. Come sottolinea una nota i flussi netti in entrata da attività in essere sono ammontati a 2,1 miliardi di sterline, con un miglioramento di 3,2 miliardi rispetto all'anno precedente.

Il gruppo ha sottolineato poi come, nell'ambito del piano di rilancio, ha realizzato 213 milioni di risparmi attraverso il nostro programma di trasformazione, superando l'obiettivo iniziale di 200 milioni. "Siamo in linea per raggiungere il nuovo target di 230 milioni entro fine anno". Il Solvency II ratio degli azionisti è salito al 230% (fine esercizio 2024: 223%).

Nella sola divisione asset management i flussi netti in entrata robusti sono stati di 2,6 miliardi da clienti esterni nell'Asset Management. Il business nei mercati privati ha raggiunto 77 miliardi, a seguito del completamento dell'acquisizione della quota di maggioranza in P Capital Partners, gestore di credito privato non sponsorizzato con sede a Stoccolma. "L'operazione è coerente con l'ambizione di M&G di affermarsi come leader europeo nel settore dei mercati privati" ha spiegato M&G.