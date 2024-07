Mfe-Mediaset vede utile del primo semestre in Italia +30%

Nel primo semestre dell'anno Mfe-Mediaset stima di ottenere in Italia un aumento del 30% dell'utile netto rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo afferma l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi nel corso della 'Serata con la stampa' che si è tenuta negli studi televisivi di Cologno monzese. I dati definitivi sono attesi il prossimo 18 settembre. "Utili 'in eccesso' comunque ci devono ancora essere: la strada per l'intero anno è ancora lunga", aggiunge Pier Silvio Berlusconi rispondendo ai giornalisti. "Con gli utili abbiamo in mente di fare investimenti, ma anche la distribuzione ai soci è una buona via...", conclude.