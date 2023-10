Mfe-Mediaset, Borsa debole, -4% tra scambi intensi

Seconda seduta ampiamente negativa per Mfe-Mediaset in Piazza Affari: il titolo B, quello più rappresentativo con dieci diritti di voto, cede il 4,2% a 2,51 euro, risalendo di qualche frazione rispetto al minimo di giornata a quota 2,46. Sempre forti gli scambi: sono passati di mano finora quasi 600mila azioni contro il boom da un milione e 100mila titoli di ieri e i 162mila 'normali' della vigilia. Il tiolo A perde il 5,2% a 1,71 euro finali rispetto a un livello più basso di seduta a quota 1,65. Gli operatori vedono diversi fattori per lo scivolone, tra i quali l'aggregamento delle azioni una ogni cinque, che ha debuttato a inizio settimana, e soprattutto la possibile tensione con il governo. Si guarda anche ai report in vista dei conti del terzo trimestre del gruppo, che saranno distribuiti il 23 novembre. Il terzo trimestre tra luglio e settembre per il Biscione e i gruppi televisivi è il meno importante dell'anno, ma in genere si stimano ricavi e margini operativi in calo. Anche l'andamento della pubblicità per il comparto resta con scarsa visibilità.