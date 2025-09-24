Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
  4. Mfe chiude il semestre con un utile di oltre 130 milioni

Mfe chiude il semestre con un utile di oltre 130 milioni

Ricavi in calo a 1,43 miliardi, confermate stime di fine anno

Mfe ha chiuso il primo semestre con un utile in crescita del 24,4% a 130,2 milioni di euro. In calo da 1,47 a 1,43 miliardi i ricavi netti consolidati e da 1,43 a 1,42 miliardi quelli pubblicitari.

Confermate le stime per l'intero esercizio con l'obiettivo - spiega il gruppo - di "mantenimento su base annua e a parità di perimetro di consolidamento di un risultato operativo, un risultato netto e una generazione di cassa consolidati decisamente positivi, la cui entità dipenderà principalmente dall'andamento economico generale degli ultimi mesi dell'anno".

