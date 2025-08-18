Mfe al 43,57% di ProsiebenSat, opa riaperta fino al 1 settembre

Mfe è arrivata a detenere il 43,57% di ProsiebenSat ed estende il periodo di adesione all'opa fino al 1 settembre. Lo annuncia con una nota insieme ai risultati dell'opa che si è chiusa il 13 agosto scorso. Alla scadenza del periodo di accettazione aveva aderito circa il 10,26% del capitale sociale di ProSieben e Mfe, che già deteneva il 33,31% del capitale è salita al 43,57% del capitale sociale che, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, corrisponde a circa il 43,60% dei diritti di voto in ProSieben. Il periodo di accettazione supplementare durerà due settimane, tra il 19 agosto 2025 e il 1° settembre. Il numero di azioni P7 offerte nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto dopo la scadenza del periodo di accettazione supplementare dovrebbe essere pubblicato il 4 settembre, una volta ottenuta la conferma del risultato finale.