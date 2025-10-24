Giovedì 23 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Ultima oraMeta, non abbiamo violato regole Ue, introdotte modifiche
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Meta, non abbiamo violato regole Ue, introdotte modifiche

"Fiduciosi siano conformi a Dsa, dialogheremo con Commissione"

"Non concordiamo con le affermazioni secondo cui avremmo violato il Dsa e continuiamo a dialogare con la Commissione europea su questi temi. Nell'Unione europea abbiamo introdotto modifiche alle opzioni di segnalazione dei contenuti, ai processi di ricorso e agli strumenti di accesso ai dati da quando il Dsa è entrato in vigore. Siamo fiduciosi che queste soluzioni siano pienamente conformi a quanto richiesto dalla legge europea". Così un portavoce di Meta dopo il parere preliminare della Commissione Ue.

MetaCommissione Europea