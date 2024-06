Meta, in disaccordo con Antitrust, valutiamo azioni

"Siamo in disaccordo con la decisione presa dall'Agcm e stiamo valutando le possibili azioni da intraprendere". Lo afferma un portavoce di Meta in una nota diffusa dopo l'annuncio dell'Antitrust di una sanzione di 3,5 milioni per pratiche commerciali scorrette. "Già da agosto 2023, si legge, abbiamo apportato delle modifiche per gli utenti italiani che indirizzano i temi sollevati dell'Agcm. Abbiamo reso ancora più chiaro il modo in cui utilizziamo i dati per mostrare annunci personalizzati su Instagram e fornito agli utenti informazioni e opzioni aggiuntive per fare ricorso in caso di sospensione dell'account".