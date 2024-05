Messina, 'in Abi grande unità, rientriamo nel Casl'

"Mi sembra che siano molto positive la grande unità e unitarietà e la volontà di fare in modo che l'Abi possa fare ancora meglio nel futuro. Noi rientreremo anche nel Casl (comitato affari sindacali e del lavoro ndr) e questo credo che completi l'impegno di totale unitarietà dell'Abi che si è determinato con le nomine di oggi". Lo ha affermato il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina uscendo dal consiglio dell'Abi che ha indicato all'unanimità Antonio Patuelli per la riconferma a presidente e indicato Marco Elio Rottigni come nuovo dg. Intesa Sanpaolo era uscita dal Casl a inizio del 2023.