Merlyn presenta TimValue al Governo, lettera

Il Fondo Merlyn, pochi giorni dopo aver inviato il suo piano al CDA di Tim il 27 ottobre, ha scritto al Governo spiegando il progetto TimValue e chiedendo un incontro. "Gentile Signor Ministro, saremmo lieti di incontrarLa per poterLe illustrare questo piano e, se permettete, questo sogno degli italiani" scriveva Merlyn il 31 ottobre in una lettera visionata dall'ANSA, firmata da Alessandro Barnaba e indirizzata al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il piano alternativo per Tim redatto dal Fondo Merlyn con Stefano Siragusa, scrive Barnaba, "è in linea con la visione del Governo e massimizza il valore per tutti gli azionisti e stakeholder del gruppo, salvaguardando l'occupazione, l'esecuzione del Pnrr e gli interessi del Paese e dell'Agenda Digitale". TimValue, aggiunge, è "questo sogno degli italiani che vogliono solo permettere a Tim, alla vecchia Telecom forse figlia di una privatizzazione affrettata, di riappropriarsi del proprio futuro" e conclude facendo le "congratulazioni per il lavoro che sta portando avanti con passione e determinazione".