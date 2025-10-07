Mercedes: ancora in calo le vendite del terzo trimestre

Non sono incoraggianti i numeri presentati oggi da Mercedes e relativi al terzo trimestre del 2025: le auto vendute sono state 525.300, con un calo del 4% rispetto al secondo trimestre e addirittura del 12% rispetto al terzo trimestre del 2024. Complessivamente sino ad oggi l'azienda ha venduto poco più di 1.601.000 auto, con un calo del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Mentre sembra tenere il mercato europeo, le crisi principali si registrano in Cina, con un calo del 18%, e negli Stati Uniti (-10%).

Notizia positiva è l'incremento (+22%) delle vendite dei modelli elettrici (Bev) rispetto al secondo trimestre del 2025. Complessivamente i veicoli elettrici venduti sono stati 42.600.

Anche il mercato dei Van presenta numeri ancora segnati da un calo: nel terzo trimestre 2025 ne sono stati venduti 83.800, in calo del 10% rispetto al secondo trimestre 2025 e dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il calo complessivo per l'anno 2025 rispetto a quello precedente del 13%. Anche in questo caso significativi sono i cali, rispetto al 2024, in Cina (-27%) e negli Stati Uniti (-37%).