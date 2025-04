Mercato italiano del risparmio gestito: raccolta netta di 3,7 miliardi a marzo

A marzo il mercato italiano del risparmio gestito ha registrato una raccolta netta di 3,7 miliardi di euro, mentre il patrimonio - secondo i dati preliminari di Assogestioni - si è attestato a 2.493 miliardi di euro, influenzato da un effetto mercato pari a -1,9, per cento.

Sul fronte a maggiore partecipazione retail, quello dei fondi aperti, la raccolta di marzo è stata di 3,8 miliardi di euro. Il dettaglio per asset class mostra che gli obbligazionari hanno attratto 2,3 miliardi di euro di afflussi, mentre i bilanciati hanno registrato 1 miliardi di euro di deflussi. Gli azionari hanno chiuso il mese con 194 milioni euro di afflussi.

Infine, la raccolta delle gestioni di portafoglio è stata negativa per 548 milioni di euro, come risultato di 1,2 miliardi di euro di afflussi per quelle retail e di 1,8 miliardi di euro di deflussi per quelle istituzionali.