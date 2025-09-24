Mercato dell'auto usata in crescita a luglio

Nel mese di luglio il mercato dell'auto usata conferma il segno positivo: con 486.738 trasferimenti di proprietà (dati Unrae in attesa di consolidamento), il mese registra un incremento del 3,8% rispetto ai 468.800 di luglio 2024 (+1,7% sul 2019). I trasferimenti netti crescono del 2,7%, mentre le minivolture segnano un +5,4%. Nei primi 7 mesi la crescita è del 2,9% con 3.301.579 trasferimenti (-0,1% sul 2019).

Nel mese il diesel mantiene la prima posizione fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso, portandosi a soli 2,7 punti di distacco dal motore a benzina. Il diesel, infatti, scende al 41,0% di quota (-4,7 p.p. e al 42,2% nel cumulato), il motore a benzina guadagna 0,8 punti al 38,3% nel mese (38,5% nei 7 mesi). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 10,8% (9,8% in gennaio-luglio); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 2,0% nel mese (5,2% e 2,0% nel cumulato); Bev e plug-in salgono all'1% e 1,4% in luglio (1% e 1,3% nei 7 mesi).