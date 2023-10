Mercato dei voucher, crescita a doppia cifra di Tikato

Il mercato dei voucher sta registrando una crescita a doppia cifra in tutto il mondo, e l'Italia non è da meno, come sottolinea Andrea Boffo, fondatore e amministratore delegato di Tikato, proprietaria di Discoup, portale specializzato nella ricerca e diffusione di codici sconto e offerte online. Boffo ricorda che durante gli anni di picco della pandemia, il settore ha avuto una lieve flessione dei margini nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma anche questi mercati stanno di nuovo crescendo. Si tratta di un mercato che dà il meglio nella parte finale dell'anno, sostenuto da eventi come il Black Friday, il Cyber Monday o il Single Day. Per quanto riguarda l'attività di Discoup, Boffo afferma che veicolano circa 16 milioni di visitatori verso gli store online e generano per i brand partner 100 milioni di euro di fatturato. Tra i settori che registreranno una forte crescita, il CEO individua i viaggi, che hanno avuto una grande ripresa nel 2023, ma anche la farmacia online, che sta crescendo del 20%, gli e-commerce diretti monomarca, che crescono del 15% l'anno, o nuovi trend come il noleggio a lungo termine, in crescita del 150%. Nel 2022 Discoup entrerà nel mercato spagnolo, e nel 2023 aprirà in Regno Unito e Stati Uniti, come sottolinea Boffo.