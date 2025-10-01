Mercato auto Italia +4% a settembre, Stellantis tre volte di più

In Italia a settembre sono state immatricolate 126.679 auto, in crescita del 4% sullo stesso mese del 2024. Nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni - secondo il ministero dei Trasporti - sono state 1.167.437, con un calo del 2,9% sullo stesso periodo del 2024.

Stellantis ha immatricolato a settembre 33.946 auto, il 15,5% in più dello stesso mese del 2024, tre volte in più del mercato. La quota di mercato è pari al 26,8% in crescita di 2,7 punti rispetto al 24,1% di un anno fa. Nei nove mesi le immatricolazioni del gruppo sono 331.035, in calo del 9,4% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 28,3% contro il 30,3% dei 9 mesi 2024.