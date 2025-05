Mercati azionari europei stabili, Amplifon brilla a Piazza Affari

Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l'avvio di Wall street: la Borsa peggiore resta quella di Francoforte (-0,6%) che comunque contiene sensibilmente le perdite dopo che Friedrich Merz non è riuscito a raggiungere in Parlamento la maggioranza necessaria per farsi eleggere cancelliere, con il Bundestag che ha ripreso la seduta per un nuovo voto previsto già oggi.

Nessun effetto dalla tensione politica sui titoli di Stato tedeschi, con il Bund a 10 anni che si muove in linea ai prodotti degli altri Paesi europei e lo spread Italia-Germania piuttosto calmo a 109 punti base. Euro in leggero aumento rispetto al dollaro a quota 1,134.

Sul fronte dell'energia prosegue il chiaro rimbalzo del gas che sale del 4% a 34,5 euro, con il petrolio in rialzo di circa due punti percentuali oltre i 58 dollari al barile.

In questo clima, in Piazza Affari il titolo migliore è ampiamente quello di Amplifon che sale del 6% a 18,5 euro dopo i conti del primo trimestre. Bene anche Ferrari, Mediobanca ed Eni che crescono di oltre l'1%. Debole Intesa (-1,6%), con Leonardo in ribasso dell'1,9% e Stm del 2,2%.

Il gruppo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è Iveco, che cede tre punti percentuali a 13,9 euro.