Mercati azionari europei in rialzo: Parigi guida, euro stabile

I mercati azionari del Vecchio continente proseguono in genere in cauto rialzo dopo l'avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Parigi che cresce dello 0,8%, seguita da Francoforte in aumento dello 0,7%.

Positive anche Amsterdam (+0,5%), Madrid (+0,4%) e Milano, che sale dello 0,2%. Piatta Londra.

L'euro oscilla attorno a quota 1,04 contro il dollaro, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in aumento a 114 punti base rispetto ai 112 della chiusura di ieri e ai 111 dell'apertura.

Sul fronte dell'energia il gas cede l'1,7% a 46,5 euro mentre tra le materie prime l'oro sale dell'1% a 2.675 dollari l'oncia vicino ai massimi recenti.

In questo quadro, in Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è ampiamente quello di Tim che corre del 4% a 0,253 euro sulle attese per la cessione di Sparkle. Qualche vendita nel settore del credito con Banco Bpm che cede l'1,3% a quota 7,76. Debole Saipem che perde l'1,5%.