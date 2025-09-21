Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
21 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Meno disservizi per gli aerei nell'estate 2025

L'estate 2025 si chiude con una diminuzione dei disservizi a danno dei passeggeri degli aerei e un generalizzato miglioramento delle performance di aeroporti e compagnie, specie le low cost. Ma i problemi a danno dei viaggiatori che hanno scelto l'aereo per andare in vacanza non sono certo mancati.

Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che fornisce oggi un report realizzato sulla base dei dati ufficiali di Eurocontrol e delle richieste di assistenza pervenute dagli utenti.

Nel periodo giugno-agosto 2025 il traffico aereo nei cieli europei, con una media di 35.122 voli al giorno, è aumentato del +3% rispetto all'estate 2024 e del +1% rispetto all'estate 2019 pre-pandemia - rivela RimborsoAlVolo - I ritardi in rotta accumulati nell'estate 2025 ammontano a complessivi 12.742.882 minuti, una media di 138.510 minuti al giorno, circa 3,9 minuti di ritardo a volo contro i 5,4 min/volo nel 2024.

