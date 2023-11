Memorandum d'intesa di cooperazione tra Campari e Wuliangye

Campari Group e Sichuan Yibin Wuliangye Group, conosciuta per i suoi distillati, hanno sottoscritto un Memorandum d'Intesa per l'avvio di una cooperazione strategica, al fine di co-creare nuovi prodotti, espandere i canali, rafforzare la cooperazione nel marketing e promuovere la cultura del marchio, sostenendo lo sviluppo congiunto di entrambe le parti nel mercato interno cinese e nel mercato internazionale degli spirit. L'inizio del legame è stato segnato dalla creazione a settembre del Wugroni, realizzato con una speciale miscela di Wuliangye Baijiu creata dalle due aziende. Prima della cerimonia di firma, il management di Campari Group ha visitato il Wuliangye Peng Cheng Square, il 523 Brewing Workshop, il Wuliangye Museum, la sede dove vengono conservate un milione di tonnellate di Baijiu, così come altri luoghi emblematici, per toccare con mano la storia di tradizione e artigianalità di Wuliangye.