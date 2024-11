Meloni, detrazione per coniuge vada a quello che non lavora

"Io penso che ci sia anche un lavoro da fare che riguarda le donne che scelgono di non lavorare. Faccio un esempio, che può essere considerato una stupidaggine, ma è un passaggio culturale non irrilevante. Noi adesso abbiamo da fare tutta la revisione delle tax expenditure, e tra queste c'è anche la detrazione per il coniuge a carico: io penso che le risorse della detrazione del coniuge carico, quando c'è un coniuge a carico, non debbano andare al coniuge che lavora ma al coniuge a carico. Una cosa banale, che non cambia la vita di nessuno, però è un messaggio, un principio: non dipendere". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Donna moderna', rispondendo alla direttrice Maria Elena Viola che le domanda cosa può fare il governo per promuovere il lavoro femminile.