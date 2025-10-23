Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader della sinistra

Pierfrancesco De Robertis
23 ott 2025
23 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Meloni a von der Leyen, 'urgente intervenire sulle auto'

Incontro a margine del vertice Ue, 'ridurre prezzi elettricità'

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Bruxelles la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Al centro del colloquio, le priorità italiane in vista dell'odierno Consiglio Europeo, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il presidente Meloni, si spiega, "ha inoltre ribadito la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell'elettricità."

