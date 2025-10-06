Mef,più reddito disponibile ma sale gap tra ricchi e poveri +

Aumenta il reddito disponibile degli italiani ma il divario tra i più ricchi e i più poveri aumenta leggermente e la povertà assoluta resta stabile. Sono i principali dati che emergono dall'Allegato del Dpfp 2025 pubblicato dal Mef e che aggiorna l'analisi dell'andamento degli indicatori di Benessere Equo Sostenibile.

Il reddito disponibile lordo corretto pro capite nominale - uno dei 12 indicatori - "prosegue anche nel 2024 sul sentiero di crescita" registrando una "variazione significativa pari al +3,0% rispetto al 2023" e "a fine periodo, il livello dell'indicatore dovrebbe essere più elevato del 11,5% rispetto al 2024. In termini reali, alla luce del calo dell'inflazione, per il reddito pro capite si stima un aumento del 5,2% nel 2025 rispetto al 2019 e dell'8% per cento, in termini cumulati, nel triennio successivo.

Aumenta il gap tra ricchi e poveri: la stima della disuguaglianza del reddito netto per il 2024 è in lieve peggioramento (+0,2 punti a 5,5 punti), mentre le previsioni per il periodo 2025-2028 prospettano una sostanziale stabilità. Inoltre "lo scenario di proiezione prefigura una sostanziale stabilità della povertà assoluta familiare nel periodo 2024-2028".