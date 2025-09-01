Mef, mandato a banche per emissione nuovi Btp a 7 e 30 anni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato mandato a un gruppo di banche per un'emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark Btp a 7 anni - scadenza 15 novembre 2032 - e di un nuovo benchmark Btp a 30 anni - scadenza primo ottobre 2055 - per un importo non superiore a 5 miliardi di euro (no grow). E' quanto si legge in una nota secondo cui gli istituti sono Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citibank Europe, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe e Nomura Financial Products Europe.

Il Mef sottolinea quindi "che, di conseguenza, le aste dei Btp a 7 anni e dei Btp con scadenza superiore ai 10 anni previste per l'11 settembre 2025 non avranno luogo". La transazione "sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato" conclude la nota del ministero.