La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
18 ago 2025
18 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Mef, +33,8 miliardi le entrate gennaio-giugno

+21,3 miliardi quelle tributarie, pesano effetti calendario

+21,3 miliardi quelle tributarie, pesano effetti calendario

+21,3 miliardi quelle tributarie, pesano effetti calendario

Le entrate tributarie e contributive a gennaio-giugno 2025 sono aumentate di 33,8 miliardi di euro (+8,4%) rispetto all'analogo periodo del 2024: in aumento di 21,3 miliardi le entrate tributarie (+7,8%), e di 12,5 miliardi, in termini di cassa, quelle contributive che segnano +9,7%. Lo si legge in una nota del Mef.

Il confronto delle imposte versate in autoliquidazione Irpef, Ires e Irap non è omogeneo - spiega la nota - per degli effetti dovuti al calendario (la scadenza di versamento del 30 giugno 2024 cadeva di domenica, i versamenti erano quindi slittati al primo luglio) e per il posticipo al 21 luglio 2025, dal 30 giugno, della scadenza di versamento del saldo e acconto Irpef e Ires per i contribuenti Isa e forfettari.

