Mediolanum, oltre 1,4 miliardi di raccolta totale in luglio

Mediolanum ha chiuso il mese di luglio con una raccolta totale di 1,46 miliardi di euro, di cui 871 milioni di risparmio gestito. "Con il mese di luglio - commenta l'amministratore delegato Massimo Doris - consolidiamo l'ottimo momento per i nostri risultati commerciali, aggiungendo un altro miliardo alla raccolta totale, che raggiunge così oltre 7 miliardi di euro in 7 mesi, il 12% in più rispetto allo stesso periodo del 2024". "Il dato maggiormente positivo - sottolinea - è senza dubbio quello della raccolta gestita, che con 871 milioni nel mese, si distingue per l'elevata quantità e qualità, grazie all'interesse dei clienti per le nostre soluzioni di investimento". "Questo - prosegue - ci consente di oltrepassare i 5,4 miliardi, superando il 2024 del 32%. Infine, con 123 mila acquisizioni in questi 7 mesi, prosegue a buon ritmo anche la crescita della base clienti, evidentemente attratti dal nostro modello di business unico e di comprovata solidità". "Quest'ultima - conclude - è stata confermata anche dall'esito particolarmente positivo del '2025 Eu-Wide Stress Test' condotto da Bce e da Eba, ulteriore motivo di orgoglio per tutti noi di Banca Mediolanum".