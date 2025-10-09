Mediocredito e Unicredit sottoscrivono minibond della Oma

Mediocredito Centrale e UniCredit hanno sottoscritto un minibond da 2 milioni di euro emesso da Officina Metalmeccanica Automotive, impresa piemontese specializzata nella lavorazione della lamiera per il settore automotive. L'operazione, sottolinea una nota, è stata realizzata nell'ambito Basket Bond Made in Italy, il programma promosso dalle due banche che, fino a oggi, ha coinvolto 21 imprese per un importo complessivo di 56 milioni di obbligazioni.

Nel dettaglio, il nuovo minibond, sottoscritto in quote paritetiche Mediocredito Centrale e UniCredit, ha una durata di sette anni e prevede la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi. Le risorse finanziarie saranno finalizzate alla realizzazione di una nuova linea di saldatura per incrementare la capacità produttiva dello stabilimento di Grugliasco in provincia di Torino, uno dei tre siti produttivi dell'azienda insieme a quelli di Druento (sempre in provincia di Torino) e di Cerizay (in Francia).

Oma si occupa della costruzione di stampi, dello sviluppo di prototipi, dello stampaggio e dell'assemblaggio di componenti in lamiera destinati ad autovetture di alta gamma o a serie speciali. Fondata nel 1995, dal 2015 ha rinnovato il proprio modello di business per ampliare la clientela, orientandosi verso il mercato automotive internazionale, con un focus particolare su quello tedesco.