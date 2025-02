Mediocredito Centrale: utile 2024 a 71,3 milioni grazie al recupero delle banche

Il recupero delle banche del gruppo spinge l'utile di Mediocredito Centrale nel 2024 che arriva a quota 71,3 milioni di euro (nel dettaglio Mcc 26,1, BdM Banca 22,4 e Cassa Risparmio Orvieto 11). Nel 2023 l'utile era stato pari a 46,8 milioni. Il gruppo segnala inoltre come, grazie "principalmente all'operazione Pegasus, che ha visto la cessione di oltre 240 milioni di crediti deteriorati, si riduce in maniera rilevante lo stock di Npe, superando di oltre 150 milioni gli obiettivi annuali del Piano industriale".

I dati, sottolinea il gruppo "mostrano una situazione economico finanziaria più profittevole e solida, data anche dalla crescita dei coefficienti di solidità patrimoniale" dove il Cet1/Tier1 ratio sale al 14,96%.