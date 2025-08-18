Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Mediobanca,Banca Generali nostro target privilegiato da anni

18 ago 2025
18 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Mediobanca,Banca Generali nostro target privilegiato da anni

Mediobanca,Banca Generali nostro target privilegiato da anni

Banca Generali è sempre stata, negli anni, un target privilegiato per Mediobanca in ragione del fondamento industriale e strategico di una eventuale integrazione tra i due gruppi. Lo afferma Mediobanca nelle risposte rivolte dagli azionisti all'amministratore delegato di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel in vista dell'assemblea del prossimo 21 agosto.

"Come è noto - spiega - già nel 2020 Mediobanca ha inviato ad Assicurazioni Generali proposte per una possibile integrazione". "È quindi di tutta evidenza che sia il mercato che, a maggior ragione, i consiglieri di Assicurazioni Generali già in carica nel 2020 siano a conoscenza dell'interesse di Mediobanca ad acquisire Banca Generali".

"Qualsiasi discussione che abbia avuto luogo nel corso del tempo tra il top management di Mediobanca e il top management di Generali - conclude - è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina in materia di informazioni privilegiate".

