Mediobanca venerdì dà i target al 2028 per 'uniformarsi' a Mps

Mediobanca a sorpresa questo venerdì diffonderà e presenterà le proiezioni al 2028 per uniformare l'arco temporale del suo piano, che scade nel 2026, al piano di Mps che ha scadenza appunto nel 2028. L'aggiornamento nasce per fornire agli azionisti della banca milanese obiettivi di crescita stand alone che siano confrontabili coi target del Monte dei Paschi la cui ops su Piazzetta Cuccia si prevede possa partire a luglio.