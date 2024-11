Forti vendite in avvio di seduta in Piazza Affari su Mediobanca dopo i conti del trimestre: il titolo ha aperto in ribasso del 7% a 14,4 euro. Nel primo trimestre dell'esercizio 2024/2025 il gruppo ha visto l'utile scendere a 330 milioni comunque sopra il consenso degli analisti (da 351,3 dello stesso periodo dello scorso anno) e i ricavi rimanere stabili a 864,6 milioni, in questo caso sotto le stime.