Mediobanca, Poste non eserciterà diritto di voto

Poste Italiane, in relazione alle notizie apparse sui media, chiarisce i termini della partecipazione in Mediobanca. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati da Poste Vita, la compagnia detiene oltre 150 miliardi di euro di investimenti, tra cui anche titoli bancari e quotati, incluso Mediobanca. Come da prassi consolidata, Poste non eserciterà il diritto di voto nell'assemblea del 28 ottobre, come si legge in una nota dell'azienda.