Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
  4. Mediobanca, ops al voto soci solo perchè c'è passivity rule

Sugli accordi con Generali proposto allargamento perimetro

Mediobanca chiede il via libera ai soci sulll'ops Banca Generali solo perchè, essendo in corso l'offerta di Mps il cda non può avviare da solo operazioni straordinarie. L'assemblea del 21 agosto quindi "è chiamata a confermare al Cda i poteri che la passivity rule temporaneamente sospende". "Parlare di 'delega in bianco' non ha alcun senso giuridico perché, in ogni caso, l'assemblea non ha il potere di sostituirsi al Cda" risponde in una nota a VM2006.

Alle accuse di carenze informative invece ricorda "di aver formalmente proposto la conferma degli accordi esistenti tra Assicurazioni Generali e Banca Generali, consolidandone la durata temporale e l'allargamento al più ampio perimetro dell'operatore specializzato nel Wealth Management che nascerebbe dall'integrazione di Banca Generali con il gruppo Mediobanca".

