Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniDecaro PugliaDuchessa di KentVariante StratusLuna di sangueSinner oggi Us Open
Acquista il giornale
Ultima oraMediobanca, le adesioni all'opas di Mps salgono al 45,8%
5 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Mediobanca, le adesioni all'opas di Mps salgono al 45,8%

Mediobanca, le adesioni all'opas di Mps salgono al 45,8%

Oggi consegnato oltre il 5% del capitale di Piazzetta Cuccia

Oggi consegnato oltre il 5% del capitale di Piazzetta Cuccia

Oggi consegnato oltre il 5% del capitale di Piazzetta Cuccia

Alla vigilia della fine dell'opas di Mps su Mediobanca le adesioni all'offerta sono salite al 45,8% del capitale. Nella seduta odierna, risulta dai dati di Borsa Italiana, sono state apportate 43.747.119 azioni, pari a oltre il 5% del capitale. I titoli Mediobanca acquistati oggi e lunedì a Piazza Affari non potranno essere portati in adesione durante il periodo di offerta ma potranno essere consegnati all'opas durante la riapertura dei termini, prevista tra il 16 e il 22 settembre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata