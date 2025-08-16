Mediobanca, le adesioni all'offerta di Mps sono oltre il 13%

Allo scorso 14 agosto l'offerta pubblica di scambio di Montepaschi su Mediobanca lanciata lo scorso 24 gennaio e partita il 14 luglio ha ottenuto oltre il 13,47% delle adesioni, corrispondenti a più di 112,28 milioni di richieste di sottoscrizione. L'offerta termina il prossimo 8 settembre. Lo riferisce Borsa italiana ricordando che le azioni acquistate sul mercato tra il 5 e l'8 settembre non potranno essere portate in adesione. L'obiettivo dell'amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio è di superare il 66% delle adesioni, dato di cui lo stesso manager si è detto più volte "convinto di raggiungere". Ma sarà sicciente raggiungere la soglia tecnica del 35% per considerare l'ops riuscita e sancire il controlo di fatto su Piazzetta Cuccia. Secondo quanto si apprende, le adesioni registrate allo scorso 14 agosto non comprendono ancora la quota del 10% circa che fa capo al gruppo Caltagirone e del 20% di Delfin.