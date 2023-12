Mediobanca e Unioncamere, le PMI del Sud corrono

C'è un Sud che dimostra di poter correre più veloce del resto d'Italia: è quello delle medie imprese industriali. L'87% di queste 'ambasciatrici' del capitalismo familiare prevede di chiudere l'anno con un aumento di fatturato (contro il 76% del Centro Nord) e il 92% prevede aumenti delle esportazioni (contro l'81%). Lo afferma l'ultimo rapporto "I fattori di competitività delle medie imprese del Mezzogiorno: il ruolo dei 'capitali' strategici" realizzato da Mediobanca, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere e presentato a Catania. Si tratta di una realtà produttiva composta da 361 imprese che generano il 12,6% del valore aggiunto manifatturiero totale dell'area. In Sicilia se ne contano una quarantina con fatturato aggregato pari a 1,8 miliardi di euro e una forza lavoro di oltre 4.500 unità. Queste imprese guardano al futuro con maggiore ottimismo: il 40% prevede un aumento significativo della propria quota di mercato (contro il 22,9% delle altre aree d'Italia). Per questo motivo, sei medie imprese del Mezzogiorno su dieci investiranno in digitale e green, proseguendo il cammino intrapreso tra il 2020 e il 2022 o con nuovi investimenti entro il 2025.