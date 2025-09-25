Mediobanca, dazi Usa pesano dello 0,2% sui margini made in Italy

Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
25 set 2025
Area studi, 'ma effetto andrà dal produttore fino a consumatore'

L'impatto simulato dei dazi statunitensi sui dati del 2024 si tradurrebbe in una riduzione dei margini per le grandi e medie imprese italiane dello 0,2%. Lo afferma la nuova edizione dei 'Dati Cumulativi', indagine annuale dell'Area studi di Mediobanca.

La simulazione è sull'Ebit margin (cioè il rapporto tra l'utile operativo e il fatturato) e vede il dato al 6,2% rispetto al 6,4% in assenza di dazi, ricordando che il settore interessato è esclusivamente quello manifatturiero.

"Il biennio 2023-2024 restituisce un quadro d'insieme relativamente positivo rispetto al passato, offrendo una base rassicurante per affrontare l'inasprimento tariffario imposto dagli Stati Uniti", spiega l'Area studi di Mediobanca, secondo la quale "questo onere aggiuntivo appare destinato a non gravare solo sui produttori, ma si dovrebbe distribuire tra produttore-esportatore, importatore, distributore statunitense e consumatore finale".

