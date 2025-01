Mediobanca considererà l'offerta di Mps come "ostile". E' quanto si apprende in ambienti finanziari in attesa che il cda di Piazzetta Cuccia si riunisca ufficialmente, con una convocazione attesa nei prossimi giorni, per esaminare la proposta del Monte. L'offerta di Mps, a quanto si apprende, non giunge inattesa sul tavolo di Piazzetta Cuccia.