Mediobanca in forte calo in Borsa dopo i conti del primo trimestre dell'esercizio 2024/2025 con l'utile che scende a 330 milioni, sopra il consenso degli analisti, e i ricavi stabili a 864,6 milioni, in questo caso sotto le stime. A Piazza Affari al termine della seduta il titolo cede l'8,1% a 14,31 euro.