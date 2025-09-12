Mediobanca, anche il presidente Pagliaro vende azioni

Anche il presidente di Mediobanca, Renato Pagliaro, ha iniziato a vendere le sue azioni di Piazzetta Cuccia dopo il successo dell'offerta pubblica di Mps. Pagliaro, da 18 anni al vertice della banca fondata da Enrico Cuccia, si è opposto senza successo alla scalata del Monte e ora, insieme al board guidato da Alberto Nagel, dovrebbe rassegnare le dimissioni nel cda del prossimo 18 settembre. Il manager ha ceduto per poco meno di 4,1 milioni di euro un pacchetto di 200 mila azioni, che rappresenta solo una parte dei suoi titoli Mediobanca.

Oltre a Pagliaro anche Gian Luca Sichel, ad di Mediobanca Premier e di Compass, ha venduto altre 50 mila azioni a 20,7367 euro l'una, in aggiunta un pacchetto analogo la cui cessione è stata comunicata ieri e che si aggiunge alla vendita di titoli avviata da diversi manager del gruppo.