Mbda: accelerata la produzione di Aster, consegna il primo lotto

Mbda "ha consegnato il primo lotto di missili Aster a meno di due anni e mezzo dall'ordine effettuato nell'ambito di un'acquisizione congiunta guidata da Occar", l'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, "con Eurosam, la joint venture franco-italiana di Mbda e Thales".

La fornitura - spiega l'azienda con una nota - arriva a meno di due anni e mezzo dal contratto iniziale con Occar per il rafforzamento delle capacità di difesa aerea di Francia e Italia e dall'ulteriore contratto per integrare le scorte e accelerare la produzione di missili Aster, anche per il Regno Unito. La consegna "è un primo passo nell'accelerazione programmata che è in corso" e "conferma la capacità di Mbda di rispettare il suo impegno a ridurre i tempi di produzione dei missili Aster nel 2026 di oltre la metà rispetto al 2022 e di consegnare nel 2025 cinque volte più missili Aster rispetto a quanto originariamente pianificato".

"La consegna dei primi missili Aster, che ha beneficiato di tempi di produzione significativamente ridotti, è un successo per tutti i team di Mbda", commenta il ceo Eric Béranger: "Dimostra il nostro impegno a collaborare al fianco dei nostri clienti per garantire il ramp-up delle nostre strutture industriali e il rafforzamento della nostra base industriale e tecnologica di difesa. Tale accelerazione fornirà alle forze armate italiane, francesi e britanniche sistemi di difesa aerea essenziali per proteggere i cieli europei, come dimostrato dall'utilizzo dell'Aster nel Mar Rosso e in Ucraina, e aumenterà le capacità di difesa della Nato".