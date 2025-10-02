Mazzoncini (A2A), 'sviluppiamo crescita che si autoalimenta'

"Oggi presentiamo il primo veicolo societario integrato di open innovation in Italia, basato su un modello di circolarità: una crescita che si autoalimenta, in cui il valore generato viene reinvestito in nuove soluzioni e tecnologie". Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, in occasione del lancio di A2A Life Ventures, la prima società in Italia creata da una corporate per integrare in modo sinergico tutte le leve di open innovation.

"A2A Life Ventures è una piattaforma che mira a posizionarsi come un benchmark europeo nell'innovazione applicata alla transizione ecologica, anticipando i trend globali, per dare un contributo all'autonomia tecnologica ed energetica dell'Italia", ha aggiunto.

"La decarbonizzazione non è un'opzione ma una priorità con un orizzonte ben definito: il 2050. A2A è un player industriale che opera a livello nazionale nei settori dell'energia, delle reti, dell'economia circolare che sono strategici per il Paese e abbiamo bisogno di strumenti concreti per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica che l'Ue richiede", ha concluso.