Maxi-concorso alle Entrate, c'è tempo fino a lunedì

Ancora pochi giorni per candidarsi al maxi-concorso dell'Agenzia delle Entrate. Le ultime richieste dovranno infatti essere presentate entro lunedì prossimo, 28 agosto. Le selezioni sono per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 4.500 funzionari presso l'Agenzia: 3.970 da destinare alle attività tributarie e 530 all'area dei servizi di pubblicità immobiliare. Per chi fosse interessato un video confezionato dall'Agenzia su Youtube illustra con semplicità tutti i passi da compiere per presentare la propria candidatura: come accedere al portale "inPA", redigere il curriculum, scegliere la selezione cui partecipare, compilare il format e, infine, inviare la domanda.