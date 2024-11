Maxi-blitz in Ue contro frode Iva record da 300 milioni

Maxi-operazione antifrode in Ue: le autorità investigative di 16 Paesi, guidate dalla Procura europea (Eppo) e con il supporto di Europol, hanno smantellato una rete criminale sospettata di frodi Iva "senza precedenti" per 297 milioni di euro. L'indagine internazionale, dal nome in codice Admiral 2, ha messo nel mirino oltre 400 aziende attive in 15 Paesi membri nel commercio di prodotti elettronici. Secondo quanto riferisce Europol, sono stati disposti 32 arresti e sequestrati smartphone e altri dispositivi per oltre 47,5 milioni, insieme a numerose auto di lusso e a 126.965 euro in contanti. Le autorità hanno inoltre congelato 62 conti bancari per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni.