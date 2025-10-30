Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Maurizio Sella lascia la presidenza di Banca Sella

Si dimette per motivi di salute, al suo posto Giovanni Petrella

Maurizio Sella ha deciso di lasciare la carica di presidente di Banca Sella alla luce del "progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute" pur restando componente del cda al fine di dare "il suo contributo e il suo apporto di esperienza e visione alla governance e alla crescita duratura e strutturale della banca e del gruppo Sella". Lo comunica Banca Sella in una nota.

Al suo posto il cda ha nominato presidente Giovanni Petrella, già presidente della capogruppo Banca Sella Holding e preside della facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica dopo che lo scorso aprile Maurizio Sella, compiuti gli 83 anni, aveva ritenuto che fosse il momento giusto per favorire la sua successione alla presidenza della capogruppo.

Maurizio Sella è stato amministratore delegato e direttore generale di Banca Sella dal 1974 al 2002 e presidente dal 2000, guidandola in un percorso di crescita da cui è nato l'attuale gruppo Sella.

