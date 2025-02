Maurizio Landini critica il Governo: "Jobs act peggiorato, referendum per i diritti dei lavoratori"

"Il Governo il Jobs act lo ha addirittura peggiorato". Lo ha detto il numero uno della Cgil, Maurizio Landini parlando a La7. "Favoriscono una logica di fare impresa - ha detto - fondata sullo sfruttamento. Bisogna cambiare le leggi sbagliate fatte in questi anni".

"Oggi c'è una crisi, la metà degli italiani non va a votare. Il referendum consente al cittadino - ha detto rispondendo a una domanda del conduttore Massimo Gamellini sul rischio che non si raggiunga il quorum sui referendum in materia di lavoro - di decidere direttamente. L'azienda che fa l'appalto deve rimanere responsabile di quello che accade. Vogliamo cambiare il contratto a tutele progressive. Di fronte a un licenziamento ingiusto chi è stato assunto prima del 2015 può essere reintegrato. Chi è stato assunto dopo di fronte a un licenziamento ingiusto riceve solo un po' di denaro. Vogliamo che tutti abbiano gli stessi diritti e le stesse tutele".

"Chi va a votare per il referendum non vota per un partito o per un altro, va a far migliorare i diritti delle persone che lavorano".