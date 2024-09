Mattarella, 'abbattere debito necessità ineludibile'

Abbattere il debito pubblico è una "necessità ineludibile". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella spiegando che "sul fronte del debito l'Italia ha pagato più interessi di quelli pagati insieme da Francia e Germania, eppure è un pagatore affidabile" e spiegando che l'andamento dei tassi "è un termometro opinabile" visto che l'Italia è un "debitore onorabile". "Molta strada resta - sottolinea - da fare per dare razionalità a un mercato dei titoli pubblici che tenga conto anche della situazione della ricchezza delle famiglie". "Una dimensione europea - prosegue potrebbe costruire verità. Non un invito a trascurare il debito, che è necessario abbattere, ma invito a completare l'edificio finanziario europeo". Mattarella ha centrato l'intervento anche sul fatto che l'Europa risulta "incompiuta", difendendo le "scelte lucide" fatte dall'esecutivo von Der Leyen sull'Europa, ad esempio sul piano Next Generation Ue. Il presidente della Repubblica ha anche richiamato sulla necessità di rispettarne le regole che non vanno considerate esterne, ma interne, perché provenienti da una comunità alla quale si appartiene: "Una domanda semplice: il vincolo esterno o piuttosto interno, come sarebbe più corretto dire, deriva dalle regole o dal debito?"