Materie prime in calo con clima incertezza ed effetto tassi

Il rialzo dei tassi d'interesse e l'incertezza sulla crescita economica provocheranno ulteriori cali, dopo quelli già registrati nei primi otto mesi dell'anno, dei prezzi delle materie prime. E' quanto emerge da alcuni studi degli analisti di Bloomberg Intelligenze. Il rallentamento della crescita in Europa e l'andamento poco brillante della Cina potrebbero "pesare sui prezzi delle materie prime. L'ipotesi più probabile per le commodity fino al 2024 è quello di una reversione verso il basso", spiegano gli analisti. Previsioni che fanno eccezione per alcuni prodotti agricoli che risentono sempre di più delle tensioni geopolitiche e degli eventi devastanti causati dai cambiamenti climatici. Il mercato già nei primi sei mesi dell'anno ha mostrato una tendenza al ribasso con l'indice Bloomberg Industrial Metals che ha registrato un calo di oltre il 10 per cento.