Massimo Mocio confermato presidente Assiom Forex per altri tre anni

Massimo Mocio, di Intesa Sanpaolo, è stato confermato, per i prossimi tre anni, alla presidenza dell'associazione degli operatori dei mercati finanziari (Assiom Forex). La nomina, informa una nota, è arrivata dal nuovo consiglio di Assiom Forex, riunitosi per la prima volta questa mattina a Torino in seguito alla chiusura dei lavori del 31esimo congresso annuale. Mocio è al terzo mandato.

Gli altri vertici dell'associazione, saranno Roberto Ferrari, Banca Ifis (Vicepresidente vicario), Pier Mario Satta, Unicredit (Vice presidente), Alberto Basadonna, Banco Bpm (Segretario generale) e Marco Bertotti Intesa Sanpaolo (Tesoriere). Giuseppe Attanà è stato rieletto presidente onorario per un altro mandato.

"Ringrazio il consiglio di Assiom Forex per la rinnovata fiducia nei miei riguardi e sono onorato di continuare questo percorso iniziato nel 2019 alla guida di una delle realtà più importanti del mondo associativo finanziario europeo" ha dichiarato Massimo Mocio. "Siamo certi che Assiom Forex, con i suoi Associati e con il supporto delle nostre Banche e delle Istituzioni, continuerà a essere in prima linea per favorire la crescita dei mercati finanziari e la cultura finanziaria del Paese".