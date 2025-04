Massimiliano Fedriga: Rafforzare le relazioni con il Giappone per lo sviluppo strategico

"Consolidare le relazioni con il Giappone significa anzitutto riaffermare, in un quadro internazionale caratterizzato da incertezze, la volontà del sistema delle Regioni, e del mondo produttivo che esso rappresenta, di governare il proprio futuro: volontà che si esprime, nel caso specifico del Sol Levante, nella sua elevazione al ruolo di partner strategico e nella sua integrazione in prospettive di sviluppo legate ai Corridoi strategici quali l'Imec". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, governatore del Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni all'edizione speciale di Selecting Italy, al Padiglione Italia all'Expo 2025 Osaka.

Un quadro questo, "nel quale il Friuli Venezia Giulia, porta sull' Europa continentale e balcanica, può inserirsi con autorevolezza, mettendo a frutto le eccellenze della logistica e dell'innovazione", ha aggiunto Fedriga.

L'evento sull'attrazione degli investimenti esteri, organizzato con Regione Fvg e Conferenza delle Regioni e patrocinato dai ministeri degli Affari esteri e delle Imprese e del Made in Italy, ha aperto una finestra sul mercato giapponese chiamando a raccolta, in occasione di Expo, oltre 130 stakeholder tra istituzioni e imprese. E tra i relatori erano presenti l'ambasciatore Mario Vattani, Commissario gen. per l'Italia a Expo Osaka; il viceministro Imprese e Made in Italy, Valentino Valentini; il d.g. di Hitachi, Yasuo Hirano.

"Selecting Italy - ha aggiunto Fedriga - si conferma spazio di dialogo concreto, piattaforma operativa virtuosa, da cui prendono forma non solo idee bensì fattive opportunità di collaborazione a livello internazionale, che si traducono in notevoli ricadute sui territori in termini di innovazione tecnologica, produttività, occupazione e conoscenza".