Masoero (Siemens Italia),'da AI fino a 100 miliardi Pil imprese'

"L'intelligenza artificiale può apportare un contributo tra gli 80 e i 100 miliardi di euro di Pil aggiuntivo sul mondo industriale". Lo dice in un'intervista video all'ANSA, a margine del Forum di Cernobbio, Floriano Masoero, presidente e ceo di Siemens Italia. "Si tratta di un'opportunità enorme. Però oggi le aziende italiane sono un po' in ritardo: il treno sta passando molto velocemente. A oggi solo l'8,2% delle aziende italiane ha iniziato un vero e proprio progetto nel settore industriale di intelligenza artificiale. Altri paesi, come la Danimarca, sono oltre il 27%, la Germania è a oltre il 20%, la media europea è del 13,5% quindi abbiamo un ritardo da colmare e dobbiamo accelerare", ha continuato. Secondo Masoero, l'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo industriale "rappresenta una vera rivoluzione industriale democratica, perché è presente allo stesso tempo in tutto il mondo e soprattutto presenta costi molto ridotti. In Italia abbiamo già molti esempi virtuosi, principalmente piccole e medie imprese".